بعد بدء حظر التجول شوارع حي الزيتون بالقاهرة خالية من المواطنين.. فيديو

التزم أصحاب المحلات التجارية وأهالى حى الزيتون بالقاهرة بقرار مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإغلاق المحال من الخامسة مساء، وتطبيق قرار حظر التجوال بالشوارع من الساعة السابعة مساء .





حيث رصدت عدسة "صدى البلد" إغلاق كافة المحال وخلو الشوارع من المواطنين تماماً.





وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا أمس من خلال مؤتمر صحفي.









تضمنت القرارات حظر حركة المواطنين فى الطرق العامة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا ويبدأ تطبيقها من اليوم الأربعاء ومد تأجيل الدراسة لأسبوعين وإيقاف المواصلات العامة والخاصة أثناء فترة الحظر وإغلاق كافة المحال التجارية من الخامسة مساء الى السادسة صباحا مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.



