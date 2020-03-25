الصحة العالمية: لدينا مؤشرات إيجابية لمكافحة كورونا بإيطاليا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن هناك مؤشرات إيجابية على الأرض في مكافحة فيروس كورونا بإيطاليا، موضحًا أن المعظم التزم بالتعليمات بعد ارتفاع أعداد المصابين والوفيات .

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن هناك 6 نقاط يجب الالتزام بها؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، منها الالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا فى الضرورة، موضحًا أن هناك دولا اتخذت إجراءات صارمة فى البداية وبعد ذلك تم السيطرة على الفيروس، والصين تعتبر خير نموذج فى اتخاذ الإجراءات الصارمة.





وأضاف، خلال مؤتمر صحفى، أن هناك 600 حالة مصابة بفيروس كورونا فى الهند، وعلى تلك الدولة العمل مثل الصين، للحد من انتشار الفيروس.





وكشف عن أن هناك بعض الدول لا تستطيع تقديم العلاج للمواطنين في المستشفيات، وطالب من الجميع تنفيذ التعليمات لكى نستطيع القضاء على وباء كورونا.





وأوضح أن المنظمة لديها مسئولية دولية فيما يخص انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن المنظمة تقدم الدعم لجميع الدول ذات الدخل المتوسط، وأن المنظمة لديها مكاتب في كل دول من الدول الأفريقية، كما أن هناك فرقا من المنظمة تقدم الدعم الصحي .





وكشف عن أن هناك معامل متحركة وتقوم بتعليم الأطباء فى الدول بالتعامل مع الفيروس، وكشف أن كل الدول تحتاج الدعم ونعمل على دعمهم.





وأكد أن فيروس كورونا تسبب فى وفاة أكثر من 19 ألف روح حوال العالم.





وأشار إلى أن جميع الدول اتخذت إجراءات غير مسبوقة سواء فى مجال التعليم أو الرياضة، موضحًا أن الدول تسعى لتخفيف حدة هذا الوباء.