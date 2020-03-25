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فن

جاد شويري يتحدث عن أحلام وسميرة سعيد.. ماذا قال؟

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:57 م
كواليس ذا فويس
كواليس ذا فويس
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آيه عاطف
نشر الفنان جاد شويري، صوره له بصحبة كل من الفنانة أحلام وسميرة سعيد، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تويتر".

علق جاد شويري، على الصورة قائلًا :"ما انو قاعدين بالبيت، رح انبش كل يوم صور مع فنانيين بحبن واصدقائي. مع الملكة والملاك بكواليس mbcthevoice، عفوية احلام وكرمها بالكلمة الحلوة لا يقاس، اما روح سميرة وفضولها الموسيقي بتعلم منهن بكل لقاء معها. باركلها باغنية "واقع مجنون" الرائعة White heart.

يذكر أن المخرج اللبناني جاد شويري شارك جمهوره بمقطع فيديو جديد من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر شويري في الصورة برفقة كارول سماحه وفريق عمل أغنيتها الأخيرة وعلق على الفيديو قائلا: "مع الديفا كارول سماحه لتصوير أغنية "مش هعيش" التي اخترتها لها".
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