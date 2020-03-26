تقرير الخبير ملزم أم لا.. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها مدي إلزامية الأخذ بتقدير الخبير في الدعاوي المنظورة من عدمه













جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في ‏تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها ‏ومن بينها تقرير الخبير الذى يعد عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى لمحكمة ‏الموضوع أن تأخذ به متى وجدت فيه ما يقنعها ويتفق ووجه الحق فيها ، وتفسير ‏صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفى ‏استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها ، ‏وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق ، وهى غير ‏ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالًا ما دام في قيام ‏الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها .‏



