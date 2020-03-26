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حوادث

تقرير الخبير ملزم أم لا.. النقض توضح هذه الحالة

الخميس 26/مارس/2020 - 04:01 ص
محكمة
محكمة
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها مدي إلزامية الأخذ بتقدير الخبير في الدعاوي المنظورة من عدمه 



جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في ‏تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها ‏ومن بينها تقرير الخبير الذى يعد عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى لمحكمة ‏الموضوع أن تأخذ به متى وجدت فيه ما يقنعها ويتفق ووجه الحق فيها ، وتفسير ‏صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفى ‏استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها ، ‏وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق ، وهى غير ‏ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالًا ما دام في قيام ‏الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها .‏

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