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فن

بعد إصابتها بـ كورونا.. أول ظهور للفنانة المصرية رولا محمود

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:53 م
رولا محمود
رولا محمود
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سعيد فراج
ضُجت وسائل الإعلام المصرية، بعدما كشفت الفنانة المصرية رولا محمود، عبر حسابها الشخصي على تويتر، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، وذلك أثناء تواجدها فى العاصمة الإنجليزية لندن. 

ونشرت رولا محمود، تغريدة عبر تويتر، أكدت قالت فيها: "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ .. أنا أصيبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة، للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاءكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص".

وبدأت رولا محمود التمثيل، من خلال مسلسل: (أوان الورد) عام 2000، ثم تبعته بفيلمي "الساحر" مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز عام 2001، وفيلم "مواطن ومخبر وحرامي" مع خالد أبو النجا، من نفس العام، فجذبت الأنظار لها من خلال مشاركتها بدور (مديحة زوجة الحرامي). 


رولا محمود رولا محمود
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