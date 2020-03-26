توفير المواد الكحولية والمطهرات بأسعار مخفضة بـ«زراعة القاهرة»

قال الدكتور عمرو مصطفى، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن الكلية توفر المواد الكحولية والمطهرات؛ لاستخدامها في الوقاية من فيروس كورونا، بأسعار مخفضة عن استغلال التجار في الخارج.





وأضاف "مصطفى"، في تصريح لـ "صدى البلد"، أن المواد المطهرة هي من صناعته شخصيًا مستخدمًا فيها مواد كيميائية، لافتا إلى أن الكلية تبيع منتجاتها الأخرى أيضًا عبر منافذها في مبنى الرابطة بالكلية.





يذكر أن الدكتور عمرو مصطفى، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، هو صاحب أول مبادرة لصناعة جيل الكحول، والمواد المطهرة للأسطح المكشوفة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، عبر فيديو يشرح فيه الطريقة على اليوتيوب.