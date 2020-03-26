محافظ دمياط: المخزون السلعي يكفي 3 أشهر.. والمواطنون التزموا بالحظر

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، في تصريح لها اليوم، أن الوضع الخاص بفيروس كورونا بدمياط مستقر إلى حد كبير والمواطنين ملتزمين بتنفيذ كافة القرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ،حيث إنها فوجئت من استجابة أهالي دمياط لقرارات مجلس الوزراء منذ اليوم الأول، والتزموا بقرار الحظر .





وأكدت على توافر السلع الاستراتيجية والاستعداد لتطبيق الحظر وان دمياط بها مخزون استراتيجى من السلع يكفر 3 أشهر.

ومضيفة أنه بالتعاون مع المجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب تم جمع مبالغ كبيرة لدعم المستشفيات والأسر المتضررة من الوباء وكذلك توعية المواطنين بالأزمة التي نعيشها.

وناشدت محافظ دمياط المواطنين الالتزام بالتعليمات لأنها تصب في مصلحتهم ، ووجهت الشكر للعاملين في القطاع الصحي لأنهم أبطال في أداء دورهم.

