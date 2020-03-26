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فن

خليك في البيت واتفرج على اللعبة.. شيكو يدعو للتصدي لفيروس كورونا على طريقته ..شاهد

الخميس 26/مارس/2020 - 07:22 ص
شيكو
شيكو
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مصطفى كرم
طالب الفنان شيكو، متابعيه بالالتزام بالبقاء في منازلهم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وعدم الإصابة به.


ونشر "شيكو"، صورة من كواليس مسلسله الجديد مرتديا كمامة وحمل لافتة مكتوبا عليها "stay home". 


وعلق شيكو على الصورة، "خليك في البيت واتفرجوا على مسلسل اللعبة على شاهد ببلاش".


وحازت الصورة على ردود واسعة من متابعيه عبر إنستجرام ومن أبرز تعليقاتهم "منور يا شيكو" و"مسلسل حلو جدا" و"أسطورة يا شيكو".


مسلسل "اللعبة" من بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، ومحمد ثروت ومي كساب وميرنا جميل، وسامي مغاوري، تأليف كل من أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وأشرف على وفادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.

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