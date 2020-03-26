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أخبار العالم

تسجيل أول إصابة بـ كورونا في مبنى البنتاجون

الخميس 26/مارس/2020 - 02:08 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مقرها بالعاصمة الأمريكية واشنطن. 

ونقل موقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي عن متحدث باسم الوزارة قوله: "الإصابة كانت لأحد جنود المارينز، وقد تم إخضاعه للحجر المنزلي".

ومنذ قليل، أمر وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، بوقف تحركات القوات الأمريكية وموظفي البنتاجون المدنيين خارج الولايات المتحدة لمدة 60 يومًا على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وتشهد الولايات المتحدة حالة واسعة من تفشي وباء كورونا جعلها تحتل المرتبة الثالثة بعد الصين وإيطاليا، وهو ما دفع بمنظمة الصحة العالمية للتحذير من أن سرعة الإصابات وانتشار العدوى قد تحولها الى بؤرة جديدة للوباء.

ومساء الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة الطوارئ في ولايات "نيويورك وتكساس وفلوريدا" بسبب تفشي الفيروس، قائلًا: "مامنا أسابيع عصيبة في ولاية نيويورك بسبب انتشار الفيروس، ونتابع التطورات في الولاية باعتبارها البؤرة الرئيسية لوباء كورونا، حيث نقوم ببناء مستشفيات ومراكز طبية بها".

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