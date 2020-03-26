غلق وتشميع 9 أكشاك خالفت قرار الحظر بمحافظة بورسعيد

أعلن الدكتور منصور بكرى، رئيس حى المناخ بمحافظة بورسعيد، اتخاذه الإجراءات القانونية تجاه ٩ أكشاك بنطاق الحى خالفت قرار الدكتور رئيس الوزراء الخاص بحظر التجوال من الساعة ٧م.









وأكد "بكرى"، أنه لاحظ قيام بعض الأكشاك بمخالفة قرار الحظر فتم استدعاء الشرطة التى قامت باتخاذ الإجراءات القانونية.





وأوضح أن الحى قام بتنفيذ الغلق والتشميع للأكشاك فور تحرير المحاضر لأصحابها.





وأشار إلى أنه تم غلق وتشميع ٢ كشك بشارع ستلنجراد بمنطقة خان الخليلى وغلق وتشميع ٢ بشارع النصر و٢٣ ديسمبر، إضافةً إلي غلق وتشميع كشك بشارع عادل الشربيني بالسلام تمليك وغلق وتشميع ٢ كشك بمنطقة الحرية بجوار مسجد محمد السيد وآخر كشك بشارع النصر والأمين.



