لمن يساعدها ضد كورونا.. «جوجل» تدفع هذه الجوائز

مع تسارع انتشار فيروس كورونا حول العالم، قررت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق التكنولوجيا، مكافحة الفيروس بطريقتها الخاصة، عبر جمع كم هائل من المعلومات من مستخدمى الموقع، وتقديمها للجهات البحثية لاستخلاص النتائج حول كيفية التصدي للوباء العالمي.





وفى ضوء هذا، تطالب الشركة، مستخدميها عبر تطبيقها الشهير Opinion Rewards أو "جوائز الرأى"، بالإجابة عن بعض استطلاعات الرأي القصيرة، مقابل رصيد مجانى لـ Google Play لشراء ما يرغبون.









وكانت آخر الأسئلة التي وجهتها جوجل لمستخدميها، على سبيل المثال، هل لديكم أعراض تشبه الأنفلونزا؟ وهل تعانون أو أى من أفراد أسرتكم حمى؟ مع التهاب فى الحلق أو سعال؟.





ولا يتوقف الأمر لدى هذا الحد، بل وسعت جوجل من دائرتها لتنشر استطلاعاتها عبر العديد من المواقع الإلكترونية، والتطبيقات الأخرى، لزيادة فرص أكبر كم ممكن من المعلومات عبر عموم الولايات المتحدة بأسرها.





جدير بالذكر أن جوجل اتخذت خطوتها بناء على طلب من باحثي جامعة كارنيجي ميلون الأمريكية، المتخصصين فى علوم الأوبئة، إذ يحاول الباحثون هناك جمع معلومات حول الفيروسات والأوبئة العالمية من حولهم ، لسبقها بخطوة، والتنبؤ بمدى انتشارها، للحد من سرعتها، ومن ثم خفض إجمالى الإصابات وعدد الوفيات.





وفى الوقت الراهن تركز الجامعة على فيروس كورونا، إذ أعلنت أنها تعمل، عبر المعلومات التى يقوم جوجل بجمعها، على التبنؤ بالفيروس حاليا ومستقبلا، لإعادة ملائمة الأنظمة الحالية للوضع الراهن، وتطوير أخرى بدل القديمة البالية.



