مفاجأة.. عرض فريق برشلونة للبيع.. تفاصيل





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إدارة برشلونة لا تمانع ببيع أي لاعب في الفريق، باستثناء ليونيل ميسي وتير شتيجن.





ويعاني برشلونة من أزمة مالية كبيرة في الفترة الأخيرة، بسبب توقف النشاط، وعدم قدرة الإدارة عن توفير رواتب اللاعبيين.





وكان الاتحاد الإسباني، أعلن نهاية الأسبوع قبل الماضي إيقاف مسابقة الدوري الإسباني لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.





ويتصدر برشلونة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

تنوي إدارة نادي برشلونة الإسباني، الاستغناء عن أي لاعب حال وصول عرض مناسب لضمه خلال الفترة، باستثناء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والحارس الألماني تير شتيجن.