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برلمان

فرج عامر: إلزام البنوك بتنفيذ قرارات البنك المركزي بشأن تأجيل أقساط القروض

الخميس 26/مارس/2020 - 12:02 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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فريدة محمد
طالب النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة إلزام البنوك بتنفيذ قرارات البنك المركزي، التي أصدرها مؤخرا ضمن إجراءاته لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأشار عامر، إلى أن البنك المركزى  وجه بتأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، كما أتاح الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، إلى أن هناك بنوك كثيرة لم تنفذ ذلك الأمر، وتحاول التهرب منه.

وشدد رئيس صناعة البرلمان: لا بد من إلزام البنوك بتنفيذ هذه القرارات وإصدار منشورات داخلية بها وإعلان عملائها أيضا، لمواجهة حالة الالتفاف عليها، مطالبا بضرورة توقيع عقوبات على هذه البنوك حال عدم الالتزام أو الالتفاف على هذه القرارات الملزمة.
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