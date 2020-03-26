فرج عامر: إلزام البنوك بتنفيذ قرارات البنك المركزي بشأن تأجيل أقساط القروض

طالب النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة إلزام البنوك بتنفيذ قرارات البنك المركزي، التي أصدرها مؤخرا ضمن إجراءاته لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل أزمة فيروس كورونا.





وأشار عامر، إلى أن البنك المركزى وجه بتأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، كما أتاح الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، إلى أن هناك بنوك كثيرة لم تنفذ ذلك الأمر، وتحاول التهرب منه.



