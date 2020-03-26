القوات المسلحة تنفذ عمليات التعقيم والتطهير الوقائى لصلاح سالم ووزارة التعاون الدولى.. وتستخدم المواد الكيميائية ذات معايير الجودة العالمية التى تقضى على الفيروسات والبكتيريا

القوات المسلحة:

تعقيم وتطهير العديد من الأحياء والميادين الرئيسية

تعقيم عدد من الشوارع الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية

تعقيم محور صلاح سالم كمحور ربط رئيسى للحركة المرورية من وإلى القاهرة للعديد من المحافظات

دفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة والأطقم المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير الوقائى









قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بمواصلة خطتها لاتباع الإجراءات الوقائية لعدد من الشوارع الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية بالدولة.







وذلك من خلال تكليف الإدارات التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة والأطقم المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير الوقائى لمحور صلاح سالم كمحور ربط رئيسى للحركة المرورية من وإلى القاهرة للعديد من المحافظات منها: "دمياط – بورسعيد – الشرقية – الإسماعيلية – السويس – البحر الأحمر – شمال وجنوب سيناء"، كذلك العديد من الأحياء والميادين الرئيسية، فضلًا عن تطهير عدد من المنشآت والمرافق الحيوية والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل دورى.









وحرصت الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال استخدام المواد الكيميائية ذات معايير الجودة العالمية التى تقضى على الفيروسات والجراثيم والبكتيريا بما يساهم فى الحد من انتشار الفيروس وتوفير المناخ الآمن للمواطنين.









فى سياق متصل، تم دفع أطقم التطهير المتخصصة بوسائل التعقيم المحمولة لإجراء أعمال الوقاية اللازمة بوزارة التعاون الدولى وما تحتويه من مقرات ومكاتب وقاعات للمؤتمرات والاجتماعات.









وقدمت الدكتورة سامية حسين، مساعد وزيرة التعاون الدولى، الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما تقوم به من مجهودات لمواجهة جميع الأزمات والكوارث التى تهدد الوطن بوجه عام والإجراءات الإحترازية التى تقوم بها الآن لمجابهة فيروس "كورونا المستجد".









يأتى ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة المتواصلة فى مساندة أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة لمجابهة فيروس كورونا لضمان تحقيق وقاية الشعب المصرى من أى خطر محتمل.