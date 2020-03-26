أعلنت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية تمديد تأشيرات الأجانب الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم بسبب قيود السفر الدولية المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا حتى نهاية شهر مايو المقبل.



وجاء في بيان نشرته الحكومة البريطانية على موقعها الالكتروني: "أنه يمكن للأجانب الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم بسبب جائحة كورونا تمديد تأشيرتهم. وسيستمر هذا القرار حتى 31 مايو على أن يظل قيد المراجعة المنتظمة في حال وجود ضرورة إلى مزيد من التمديدات".



وشكلت بريطانيا فريق هجرة مخصص لتسهيل هذه العملية وتيسيرها قدر الإمكان، إذ يحتاج أي شخص في هذه الحالة فقط إلى الاتصال بالفريق المعني عبر البريد الإلكتروني، لإخباره بأن تأشيرته قد انتهت صلاحيتها ليتم تمديدها.



ومن المتوقع أن يعود أولئك الذين يتواصلون مع وزارة الداخلية البريطانية للحصول على هذه التأشيرات إلى بلدانهم في أقرب وقت ممكن بمجرد رفع القيود المفروضة على الطيران والحدود. ولن يتم اتخاذ أي إجراء لإنفاذ قوانين الهجرة خلال هذه الفترة لأولئك الذين يقومون بإرسال بريد إلكتروني إلى وزارة الداخلية البريطانية، حسبما أوضحت الوزارة.

