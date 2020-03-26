AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

منظر تكدس الركاب مخيف.. نائب يطالب الحكومة بزيادة عربات المترو

الخميس 26/مارس/2020 - 12:44 م
صدى البلد
Advertisements
فريدة محمد
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بالحرص الدائم والمستمر من الحكومة على صحة وسلامة المواطنين خاصة فى ظل الإجراءات  الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بكافة مؤسساتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وطالب " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سرعة التدخل لزيادة عدد القطارات بمترو الإنفاق لتقليل زمن التقاطر بينهم  منعا للتكدس بالمحطات وداخل قطارات مترو الأنفاق نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وخوفا على صحة وسلامة المواطنين من انتشار الفيروس بين المواطنين.

وأكد أن منظر تكدس الركاب داخل محطات المترو وعرباته كان مخيفا للغاية ولابد من ايجاد حل جذري لهذه الأزمة حتى لايتكرر هذا المنظر كما ناشد النائب محمد عبد الله زين الدين أصحاب الأعمال والمشروعات الخاصة تقديم موعد انصراف العاملين بها فى أوقات مبكرة قبل اقتراب ساعات حظر التجوال لمنع تكدس الموظفين والعمال داخل مترو الأنفاق .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. برلمانى يطالب بإغلاق المطاعم والكافيهات وزيادة قطارات مترو الأنفاق

بسبب الكورونا.. زحام وتجمعات المترو والنقل العام على طاولة النواب.. جون طلعت: التأثيرات السلبية تنسف جهود الدولة في المواجهة.. سليمان العميري: بيئة خصبة لنشر الفيروس

بعد تكدس الركاب.. "نقل البرلمان" تكشف حقيقة تعليق مترو الأنفاق لمواجهة كورونا

المترو: تطهير جميع المحطات والقطارات يوميًا.. فيديو

لمواجهة كورونا.. نقل البرلمان: ضوابط لتقليل ركاب المترو وزيادة القطارات

المتحدث باسم مترو الأنفاق: أول قطار السادسة صباحا وآخر قطار من حلوان الساعة 5 مساء ..فيديو

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد هالة فؤاد.. تعرف على سبب طلاقها من أحمد زكي

حقيقة وفاة أشهر طفلة إيرانية بـ كورونا.. صور

تريند الفن.. نجلاء فتحي مطلوبة على جوجل بعد العثور على جثة في منزلها.. انتحار منتج فني

قرار جمهورى بإحالة نائب رئيس مجلس الدولة للمعاش

كورونا يهدد الشباب.. وفاة فتاة عمرها 21 عاما لا تعاني أي مرض

القوات الأمريكية تنسحب من قواعدها في العراق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل وفاة أول مراهق بكورونا مؤشر سلبي على تطور كورونا؟

بعد إصابته بـ كورونا.. ظهور جديد لـ إدريس البا من الحجر الطبي

من غرفة النوم.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا