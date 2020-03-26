منظر تكدس الركاب مخيف.. نائب يطالب الحكومة بزيادة عربات المترو

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بالحرص الدائم والمستمر من الحكومة على صحة وسلامة المواطنين خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بكافة مؤسساتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وطالب " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سرعة التدخل لزيادة عدد القطارات بمترو الإنفاق لتقليل زمن التقاطر بينهم منعا للتكدس بالمحطات وداخل قطارات مترو الأنفاق نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وخوفا على صحة وسلامة المواطنين من انتشار الفيروس بين المواطنين.



