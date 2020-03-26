لمواجهة كورونا.. الثقافة بين إيديك تقدم عرض عروستى للأطفال وحفل عمر خيرت الليلة

فى إطار عروض مبادرة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم “خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك” التى أطلقتها الوزارة لتوفير الترفيه للمواطنين للالتزام بقرارات مجلس الوزراء بالمكوث فى المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا، يبث فى السادسة من مساء اليوم الخميس 26 مارس على قناة وزارة الثقافة بموقع يوتيوب، عرض الأطفال “عروستى” يليه حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت.

العرض من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفنى للمسرح، تأليف محمد بهجت، تصميم عرائس مصطفى حسين ومن إخراج محمد نور ويقوم بأداء التمثيل الصوتى والغناء للنجم أحمد السقا.

يتضمن حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت مختارات من أعماله الخاصة الشهيرة منها “العرافة والعطور الساحرة ، هى دى الحياة ، خللى بالك من عقلك ، فى هويد الليل ، مسألة مبدأ ٢ ، تيمة حب ، زى الهوا ، الداعية”، ولعب صولوهاتها على آلة الكمان حسام شحاته، “فيها حاجة حلوة ، إعدام ميت ، الخواجة عبد ، جيران الهنا ، عفوا أيها القانون ، النوم فى العسل ، مافيا ، عارفة ، قضية عم أحمد ، أنت المصرى ، البخيل وأنا ؛ و١٠٠ سنة سينما”.