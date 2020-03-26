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أخبار العالم

#تميم_يتجاهل_الكارثة .. عاصفة غضب تجتاح تويتر لإدانة تعامل أمير قطر مع أزمة كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 02:20 م
أمير قطر تميم بن
أمير قطر تميم بن حمد
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قسم الخارجي
يتصدر هاشتاج #تميم_يتجاهل_الكارثة تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاذبًا التعليقات من كل صوب حول نهج أمير قطر تميم بن حمد الفاشل في مواجهة انتشار وباء كورونا.

وعلى هذا الهاشتاج غرد مستخدمون ومتابعون يدينون هروب أمير قطر من الكارثة وإيلائه الأولوية لاعتبارات أخرى على حساب سلامة الشعب القطري.



وغرد أحد المستخدمين قائلًا "أردوغان يجبر تميم بن حمد للسفر إلى تركيا لدعمها بمبالغ مالية ضخمة في ظل الأزمة الصحية التي تواجهها تركيا".

وكتب آخر "الشوارع القطرية تعانى من انتشار الكورونا وتميم الفاسد يتجاهل الشعب ولا يوفر الخدمات اللازمة".

وقال مستخدم "كافة رؤساء الدول متضامنين مع شعوبهم وجنبا إلى جنب في هذا الوباء بينما الشعب القطري لديه أمير يتجاهله ويستمر وراء مصالحه الشخصية وكأن الشعب القطرى بالنسبة لأميره حفنة قذارة". 

وأكد آخر أنه "رغم تفشي فيروس كورونا الذي ضرب الدوحة وتتزايد معه أعداد المصابين إلا أن النظام القطرى يتجاهل الوضع المأساوى للمواطنين القطريين بسبب انتشار هذا الفيروس المستجد بينما يواصل تميم مخططه الفوضوى ويذهب لأردوغان لتنفيذ أحلامه الإرهابية".

وأعلنت قطر أمس عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في البلاد، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 537.

وأوضحت وزارة الصحة القطرية في بيان لها، أن بعض حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين قدموا مؤخرا إلى دولة قطر وأخرى تعود لأشخاص مخالطين لحالات مصابة، ومنهم 5 حالات لمواطنين قطريين.
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