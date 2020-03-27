السلاح الوحيد الآن لمواجهة فيروس كورونا.. هاني الناظر يوجه رسالة مهمة لوزير التعليم.. ويحذر من استخدام الكلور ويوصي المدخنين بهذا الأمر

قدم الدكتور هاني الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، مجموعة من النصائح الهامة للجمهور للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"





كما نصح بروشتة طبية للمواطنين لمواجهة الفيروس المستجد، حيث ناشد المدخنين بالإقلاع عنه فورا بعد أن أكد خطورتة الإصابة محذرا من استخدام الكلور لهذا السبب.









وجه الدكتور هانى الناظر مجموعة من النصائح للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشددا على أن البقاء في المنزل هو السلاح الأول لمواجهة فيروس كورونا.









كشف الدكتور هانى الناظر عن آخر الأبحاث العلمية عن كورونا وما تم التواصل عليه من التجارب العلمية بشأن الفيروس، وكيفية تجنب الإصابة بالفيروس المستجد، محذرا من استخدام مادة الكلور بشكل دائم لأنه قد يسبب في مشاكل صحية كبيرة، مؤكدا أنه ممنوع استخدام الكلور في تطهير اليد والوجه.









قدم الدكتور هاني الناظر، رسالة للمدخنين على الهواء، قائلا: «لو كنت مترددا في الإقلاع عن التدخين بعد أزمة فيروس كورونا لم يعد هناك تفكير وإنما لا بد من قرار التوقف عن التدخين فورًا»، مضيفا أن رئة الشخص المدخن أسهل بالإصابة بفيروس كورونا عن أي إنسان آخر لأنها ملتهبة ومناعتها أقل.









قال الدكتور هانى الناظر، إن أجهزة الحاسوب الآلى والهواتف المحمولة تنقل فيروس كورونا حيث أثبتت الدراسات الحديثة استقرار فيروس كورونا لمدة أيام على السطح الزجاجى لهذه الأجهزة، مؤكدا أن طريقة تطهير وتعقيم الحاسوب والهواتف المحمولة تتم عن طريقة استخدام المناديل المبللة مع الكحول ويتم مسحه، أو عن طريق استخدام قطنة بإضافة الكحول الإيثيلى، والابتعاد عن رش الهواتف بالعطور أو الكحول تجنبا لإتلافه نهائيًا.









قال الدكتور هانى الناظر، إن على كل مواطن التخلص من الكمامة والقفازات بطريقة صحيحة حتى لا يُعرّض غيره إلي الإصابة بالفيروس نتيجة عدم الوعى، مضيفا أن الطريقة الصحيحة للتخلص منهم هي، القيام برشهم بـ"الكحول" من الداخل والخارج، ثم القيام بقصهم إلي قطع صغيرة، حتى لاتتيح إعادة استخدامها مرة أخرى.





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قال الدكتور هاني الناظر، إن استخدام الكلور يجب أن يقتصر على تنظيف الأسطح وأرضيات المطبخ والحمام فقط، لافتا إلى أن الكلور يجب أن يستخدم بمقدار معين حتى لا يُسبب الحروق، مشددا على عدم استخدام الكلور في تطهير الجسم والملابس، لأنه يؤدي إلى حدوث حالات احتراق.



