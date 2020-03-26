التخلص من القفازات والكمامة.. هاني الناظر: اغسلوا أيديكم أكثر من مرة.. فيديو

قال الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، إن على كل مواطن التخلص من الكمامة والقفازات بطريقة صحيحة حتى لا يُعرّض غيره إلي الإصابة بالفيروس نتيجة عدم الوعى.





وأكد هانى الناظر، أثناء مداخلته الهاتفية على برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، على أن الطريقة الصحيحة للتخلص منهم هي، القيام برشهم بـ"الكحول" من الداخل والخارج، ثم القيام بقصهم إلي قطع صغيرة، حتى لاتتيح إعادة استخدامها مرة أخرى.





وأشار الناظر، إلي ضرورة ارتداء عاملى النظافة القفازات باستمرار، وذلك حتى يقوا أنفسهم من الإصابة أثناء نقل القمامة، ثم يقوم بالتخلص من القفازات بالطريقة المذكورة سابقا.



