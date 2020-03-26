هاني الناظر يكشف عن السلاح الوحيد الآن لمواجهة فيروس كورونا

قدم الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية، مجموعة من النصائح الهامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشددا على أن البقاء في المنزل هو السلاح الأول لمواجهة فيروس كورونا.





وأكد «هاني الناظر» خلال لقائه مع الإعلامية خلود زهران على قناة «إكسترا نيوز» طريقة إدارة الدولة المصرية الآن في التعامل مع فيروس كورونا المستجد جيدة جدا ورشيدة.







وأوضح استشارى الأمراض الجلدية، أن هناك دروسا مستفادة من أزمة فيروس كورونا المستجد أولها أهمية العلم، والآن الإنسان يتربى ويتعلم من جديد أساليب النظافة، ويتأكد أن العلم هو السلاح الحقيقي.







وأشار إلى أن العالم سيخرج من أزمة الفيروس التاجي الجديد بدروس مستفادة كثيرة، خاصة أن المجتمع المصري لديه عادات وتقاليد خاطئة وأهمها القبلات والأحضان في كل وقت أو مناسبة.