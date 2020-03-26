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حوادث

بحوزتهم كاميرا درون .. ضبط جامعى يستعين بـ4 من أصدقائه لتصوير مشروع تخرجه

الخميس 26/مارس/2020 - 02:27 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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محمد صبرى
استعان طالب جامعى ب٤ من آصدقائه لتصوير مشروع التخرج الخاص به ، حيث ألقت الدوريات الأمنية بالقاهرة الجديدة القبض عليهم، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حجزهم 24 ساعة لحين وردود التحريات والكشف الجنائى عليهم .

البداية كانت أثناء مرور دورية شرطية بمنطقة التجمع الأول لتفقد الحالة الأمنية، تلاحظ لقائد الدورية الأمنية، قيام مجموعة من الأشخاص بالتصوير في الشارع، خلف أحد المولات بمنطقة المستثمرين الشمالية بالتجمع الأول،  دون تصريح من الجهات الأمنية وعثر بحوزتهم على كاميرات "درون".

 وباستيقاف المتهمين وتفتيشهم عثر بحوزتهم على حقيبة بها كاميرا عبارة عن طائرة هليكوبتر "درون" وحقيبة أخرى بها 2 كشاف إضاءة وبعض معدات التصوير.

وبسؤال المتهمين اعترف المتهم الأول " طالب " ، بقيامه بتصوير مشروع تخرج الخاص به، بمساعدة أصدقائه في الإخراج ومعدات التصوير ، كما تبين عدم وجود أي تراخيص لحيازة الكاميرات والتصوير في المكان.

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