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اقتصاد

صندوق النقد والبنك الدولي يدعوان المقرضين لتأجيل سداد ديون الدول الفقيرة

الخميس 26/مارس/2020 - 02:24 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
دعت مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فى البيان المشترك لمجموعة العشرين، إلى تأجيل مدفوعات الديون عن الدول الأكثر فقرًا، وهى 76 دولة يحق لها الاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية ويقل نصيب الفرد من الناتج القومى فيها عن 1175 دولارًا.

وقالت المؤسستان فى بيان اليوم، إن انتشار فيروس كورونا له عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة على بلدان المؤسسة الدولية للتنمية، التي يسكن فيها ربع سكان العالم وثلثي سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع.

ودعت مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد جميع الدائنين فى الاتفاقات الثنائية إلى تعليق مدفوعات الديون من بلدان المؤسسة الدولية للتنمية التي تطلب ذلك، لمساعدتها في تلبية احتياجات السيولة اللازمة لمواجهة التحديات التي يفرضها تفشي فيروس كورونا وإتاحة الوقت لتقييم تأثير الأزمة وتمويل الاحتياجات لكل بلد.

والمؤسسة الدولية للتنمية هى ذراع البنك الدولي المعني بمساعدة أشد بلدان العالم فقرًا، والتي تهدف إلى الحد من الفقر من خلال تقديم قروض ومنح.

كما وجها الدعوة لقادة مجموعة العشرين إلى تكليف مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بإجراء هذه التقييمات، بما في ذلك تحديد البلدان التي تعاني من حالات ديون تكبل قدراتها حاليًا، وإعداد اقتراح لاتخاذ إجراءات شاملة من قبل الدائنين لتلبية احتياجات التمويل وتخفيف عبء الديون عن تلك البلدان، وقالت إنها ستسعى إلى الموافقة على الاقتراح في لجنة التنمية خلال اجتماعات الربيع (16-17 أبريل).

وقال البيان، إن مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعتقدان أنه من الضروري في هذه اللحظة توفير شعور عالمي بالراحة للدول النامية، بالإضافة إلى إعطاء إشارة قوية إلى الأسواق المالية.
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