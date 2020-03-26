جامعة طنطا تطلق تطبيقاً خاصاً بمحاضراتها وتواصل مع قناة تليفزيونية لمن لا يملكون الإنترنت

قال الدكتور مجدى سبع ، رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة حاليا تقدم المقررات عبر تطبيق للهاتف المحمول ليسهل على الطلاب مشاهدة وتحميل المحاضرات كما يسهل على اعطاء هيئة التدريس التواصل مع الطلاب حيث تم ربط المنصات التعليمية وصولا إلى إطلاق التطبيق.









وأكد "سبع" أن الجامعة تقوم بنشر المحاضرات في نفس أوقاتها الرسمية واعادتها على مدار 24 ساعة، حيث تعمل على اتباع منظومة التعليم عن بعد واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس والتسهيل على الطلاب فى تحصيل المقررات الدراسية والتزام المنزل، مشيرا إلى أنه تم عمل فيديو لشرح كيفية استخدام التطبيق للتسهيل على الطلاب.





وكان قد أكد رئيس جامعة طنطا أن الجامعة تواصلت مع قناة الدلتا لإعادة إذاعة المحاضرات لأبناء القرى الذين لا يملكون خدمات الإنترنت.

















وكانت قد قدمت الجامعات المصرية تحركا سريعا وناجحا في كل ما يخص وضع آليات منظومة التعليم عن بعد وتطبيقها بشكل عملي وسهل للطلاب، فشهدت الكليات إنشاء مواقع ومنصات إلكترونية جديدة، وإطلاق مجموعات للفرق على مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل عملية الوصول، وأخيرا إنشاء ستوديوهات لتسجيل المحاضرات بالفيديو.





وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن مد فترة تعليق الدراسة بالمعاهد والجامعات 15 يوما إضافية، وإغلاق جميع النوادي الرياضية على مستوى الجمهورية.





وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لبحث مستجدات فيروس كورونا، إنه سيستمر العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بخفض العاملين.