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فن

بنصف وجه يبكي.. محمد رمضان يروج لـ بوستر البرنس

الخميس 26/مارس/2020 - 04:39 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد نحلة

روج الفنان محمد رمضان لمسلسل البرنس المقرر عرضه فى موسم رمضان 2020، ونشر صورة لنصف وجهه وهو يبكي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.


وكتبت "رمضان": قريبًا البوستر الرسمي لمسلسل #البرنس #رمضان2020 #ثقة_في_الله_نجاح".


"البرنس" بطولة محمد رمضان بجانب كل من نور وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ومحمد حاتم وريم سامي ومحمد علاء ودينا عبد العزيز وأحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان 2020.


يذكر أن احدث مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فى شهر رمضان الماضى 2019، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة.
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