جهاز منتخب مصر الأول للكرة يتكفل بـ 120 أسرة من متضرري كورونا

تكفل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني حسام البدري ، برعاية 120 أسرة من متضرري فيروس كورونا المستجد والذي داهم مصر فى مطلع الشهر الماضي .





وسلم الجهاز الفني اليوم الخميس، قيمة التبرعات المالية لإحدى الجمعيات الخيرية المعتمدة لدي الجهات الرسمية، للتأكد من وصولها إلي مستحقيها من متضرري فيروس كورونا.





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رياضيو مصر يشاركون في الفترة الأخيرة في حملة لدعم الأسرر المتضررة على خلفية فيروس كورونا.





مصر أعلنت قرار حظر تجول في الشوارع يوميا ولمدة أسبوعين بداية من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.









يذكر أن مجلس الوزراء قرر إيقاف النشاط الرياضي في مصر لمدة أسبوعين لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.