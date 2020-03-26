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أخبار العالم

في بيان ختامي.. قادة مجموعة العشرين يتعهدون بزيادة تمويل البحث العملي وتطوير اللقاحات

الخميس 26/مارس/2020 - 05:24 م
قادة مجموعة العشرين
قادة مجموعة العشرين يتعهدون بزيادة تمويل البحث العملي
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شيماء مصطفى
أكد قادة مجموعة العشرين، اليوم الخميس، التزامهم بالعمل بشكل موحد في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتعهد القادة في بيان ختامي للقمة، باتخاذ جميع التدابير الصحية الضرورية والتمويل اللازم لاحتواء الوباء.

وأوضحوا أن أولوياتهم هي مواجهة الوباء وآثاره الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدين التزامهم بحماية الأرواح وتأمين الوظائف.

كما أشاروا إلى التزامهم بإعادة الثقة للاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق النمو.

كما تعهد قادة مجموعة العشرين بتعزيز تفويض منظمة الصحة العالمية في مواجهة كورونا، معلنين التزامهم بزيادة تمويل البحث العملي وتطوير اللقاحات والأدوية وتعزيز التعاون الدولي في هذا الإطار.
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