باعها بمليون جنيه .. الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض على أمين مخزن استولى على كمامات وقفازات طبية

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من، أمين مخزن المستلزمات الطبية التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط، وآخر مراقب صحي بذات المديرية، في واقعة اختلاس أمين المخزن للمستلزمات الطبية اللازمة لمكافحة العدوى بالمستشفيات الحكومية" كمامات وقفازات وغيرها من مهمات العزل"، ثم بيعها فى السوق السوداء على حساب حاجة المستشفيات، وتزوير مستندات تثبت إنه صرفها للمستشفيات.





وقالت الرقابة الإدارية في بيان لها، اليوم الخميس، إنه حال التفتيش على أمين المخزن وكشف جريمته لجأ الى عرض الرشوة المتمثل في قيام الأول بعرض قطعة أرض يمتلكها تبلغ قيمتها السوقية حوالي 120 ألف جنيه على سبيل الرشوة، بالإضافة إلى مبلغ 60 ألف جنيه استولى عليها الثاني لنفسه، ليتوسط له لدى أحد أعضاء لجنة الجرد المشكلة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، والمعنية بجرد عهدة أمين المخزن، من المستلزمات الطبية لأصناف الكمامات والجوانتيات والمطهرات الطبية البالغة قيمتها حوالي مليون جنيه، وذلك مقابل قيام عضو اللجنة بتسليمه المستندات الدالة على اختلاسه للمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة العدوى من عهدته وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى اصطناعه لمستندات مزورة تثبت صرفها للمستشفيات الحكومية بالمخالفة للحقيقة، وجار عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.