هدوء في شوارع الجيزة في ثاني أيام حظر التجول.. فيديو

ويستمر حظر التجول حتى ٦ صباحا يوميا ،وتم تطبيقه ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا ، ولحماية المواطنين من أية أخطار قد يتعرضون لها.





وحذرت وزارة الداخلية بعقوبات صارمة تبدأ من غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه و تصل إلى الحبس، في حالة خرق حظر التجوال.