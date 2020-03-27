فيديوجراف.. حيلة النجوم للغناء فى زمن كورونا





فيروس "كورونا المستجد". وامتثالًا لقرارات الدولة بإلغاء الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة

قرر عدد من

تقديم حفلات للجمهور أون لاين تشجيعًا للشباب على البقاء في المنزل بعيدًا عن فرص العدوى، تضمنا مع حملة "خليك فى بيتك".