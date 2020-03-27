فيديوجراف.. حيلة النجوم للغناء فى زمن كورونا

بعد انتشار فيروس كورونا فى البلاد وطال الفيروس حفلات غناء الفنانين والنجوم حول العالم،وتم إلغاء العديد من الحفلات والمهرجانات.
وامتثالًا لقرارات الدولة بإلغاء الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد". قرر عدد من المطربين وفرق الأندر جراوند تقديم حفلات للجمهور أون لاين تشجيعًا للشباب على البقاء في المنزل بعيدًا عن فرص العدوى، تضمنا مع حملة "خليك فى بيتك".
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وامتثالًا لقرارات الدولة بإلغاء الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد". قرر عدد من المطربين وفرق الأندر جراوند تقديم حفلات للجمهور أون لاين تشجيعًا للشباب على البقاء في المنزل بعيدًا عن فرص العدوى، تضمنا مع حملة "خليك فى بيتك".
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ولمزيد من التفاصيل حول من هم الفنانين الذى يقدمون حفلاتهم للجمهور أون لاين لتشجيع الشباب على البقاء فى منازلهم تابعوا الفيديوجراف التالى.