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رياضة

رغم كورونا .. بروسيا دورتموند يعود إلى التدريبات

الخميس 26/مارس/2020 - 09:15 م
صدى البلد
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أحمد هاني

عاد فريق بروسيا دورتموند الألماني للمشاركة من جديد في التدريبات رغم التوقف الدولي على مستوى كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا.


وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن لاعبي دورتموند عادوا للتدريبات من جديد اليوم، تم السماح للاعبين بالتدرب على شكل مجموعات صغيرة بثلاثة لاعبين ومدرب واحد لكل مجموعة كحد أقصى ، ولاعب واحد فقط في غرفة التدريبات الداخلية.


عادت التدريبات بشكل مختلف بعدة شروط أولها تقسيم كافة اللاعبين إلى مجموعات، تضم كل مجموعة 3 لاعبين فقط ومدرب، وأيضا ليس من الممكن تواجد أكثر من لاعب في وقت واحد داخل صالة الجيم، ليتدرب كل لاعب بمفرده على مسافة بعيدة من أي زميل آخر.


وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى سيطرة حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.


ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
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