كل منهم عانى من أعراض مختلفة.. إصابة 5 أفراد من عائلة واحدة بـ كورونا

كشفت تقارير وسائل إعلام دولية عن تشخيص إصابة 5 أفراد من عائلة واحدة بفيروس "كورونا" في ولاية "ميزوري" الأمريكية.





وبحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن قائمة المصابين من أفراد هذه العائلة تضم الزوجين "بريتاني" و"ريان وينهاوس"، وهما من مدينة "سانت لويس"، بالإضافة إلى شقيق الزوج "جايسون" ووالديه، إلا أن كل فرد منهم عانى من أعراض مختلفة للمرض.





وأوضح التقرير أن والدة الزوج، وتُدعى "جين واينهاوس" وتبلغ من العمر 63 عامًا، أصيبت بسعال "مجرد سعال عادي"، بحسب وصف نجلها "ريان"، وذلك في منتصف شهر مارس الجاري، ولم تكن حالتها تتحسن، ونُقلت إلى المستشفى حيث ظلت على جهاز التنفس الصناعي لأكثر من أسبوع، قبل أن تبدأ في التعافي، وقام الأطباء بإزالة الجهاز عنها يوم الاثنين الماضي.





ونُقل زوجها "مايكل وينهاوس"، 63 عامًا، بدوره إلى المستشفى؛ وأفاد تقرير نشره موقع "NBC News" الأمريكي بأنه في العناية المركزة.





وبالنسبة لـ"جايسون"، البالغ من العمر 37 عامًا، فقد عاني من السعال والحمى وضيق التنفس، إلا أن حالته تحسنت في أعقاب ذلك وتعافى بشكل كامل تقريبًا؛ وقال "ريان" في تصريح لوسائل إعلام محلية إن شقيقه كان قد توجه إلى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات، لكن لم يتم إدخاله المستشفى.





يذكر أن "جايسون" مازال في الحجر الصحي في الوقت الحالي، منفصلًا عن زوجته وطفليه.





وبالنسبة إلى "ريان"، البالغ من العمر 32 عامًا، وزوجته "بريتاني"، 31 عامًا، فقد تبين أنهما أصيبا بأعراض متشابهة إلى حد كبير، وهما حاليًا قيد العزل الصحي الذاتي.



