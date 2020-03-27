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أخبار العالم

بوتين: ضمان سلامة الناس يتطلب اهتماما خاصا من قوات روس جفارديا

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:45 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ضمان سلامة الناس خلال الفعاليات الجماهيرية يتطلب اهتمامًا خاصًا من قوات الحرس الوطني الروسي "روس جفارديا".

وسجلت في روسيا بحسب الحصيلة الرسمية 658 إصابة بفيروس كورونا. وأعلنت الأربعاء عن وفاة مريضين يبلغان من العمر 73 و88 عاما، دون أن تشير إلى أن وفاتهما مرتبطة بكوفيد 19.

ودخلت حيز التنفيذ بموجب المرسوم الذي نشر الخميس تدابير أخرى أُعلن عنها في الأيام الماضية، لا سيما إغلاق العديد من الأماكن العامة في المناطق الروسية، حيث اتخذ حتى الآن عدد قليل من الإجراءات الهادفة إلى التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي خطاب نادر للأمة الأربعاء، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسبوع عطلة في البلاد، وأرجأ التصويت على تعديل دستوري، من دون أن يصدر حتى الآن حجرًا عامًا.  

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