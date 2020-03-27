النية مبيتة لـ رحيله.. شوبير يفجر مفاجآت عن سر استقالة جمال الغندور ويهاجم اتحاد الكرة

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن كواليس استقالة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق من منصبه.





وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت " أن الخلافات بين جمال الغندور و اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني منذ مباراة السوبر المصري مشددا أن الغندور أخبر اللجنة من قبل انه يعمل في احد القنوات العربية وهو ما استدعى وجوده وقتها كمراقب للمباراة.





وأضاف أن الأزمة بدأت من وقتها حيث قام الغندور بدعوة الجنايني لزفاف نجله ولم يحضر مشددا أن اللجنة كانت لديها نية مبيتة لرحيل الغندور





وأكمل أن اليوم تم استدعاء الغندور للاتحاد وعقد جلسة مع محمد فضل وأحمد عبدالله عضوي اللجنة حيث تم إطلاعه على الأوضاع ليعلن رغبته في الرحيل ليتم الترحيب على الفور برحيله دون محاولة الوصول لحلول.





وهاجم شوبير اللجنة مشددا أن الغندور رحل بسبب توقف النشاط للحد من تفشي فيروس كورونا ولكن الأمر لم يطبق على لجنه المسابقات أو إدارة المنتخبات وباقي إدارات الاتحاد.



