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فن

أحمد زاهر يصف بناته بالجنون بسبب فيديوهاتهم

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:54 ص
أحمد زاهر وبناته
أحمد زاهر وبناته
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اسماء الحسيني
نشر الفنان أحمد زاهر فيديو جديد فكاهى لبناته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وكتب على صفحته :"ادى اخرة القعدة فالبيت العيال اتجننت" 

وعلق المتابعون له على صفحته كالآتي: ماشاءالله تبارك الله ربنا يباركلك فيهم ويبارك لهم فيك يا حبيبي ..الله يحفظهم وحمدان على سلامتك يا ملوكة ..سكرررر ربنا يحميهم .

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد زاهر مسلسل البرنس" وهو بطولة محمد رمضان بجانب كل من نور وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ومحمد حاتم وريم سامي ومحمد علاء ودينا عبد العزيز وأحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.
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