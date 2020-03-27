مصر تعلن تسجيل إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا.. وقادة العشرين يتعهدون بضخ 5 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت





الرئيس السيسي: إنشاء صندوق لدعم مواجهة كورونا في إفريقيا

الملك سلمان: العالم يعول على تكاتف مجموعة الـ20 لصد كورونا

السعودية.. بدء سريان قيود التنقل وتحذيرات للمخالفين

لبنان يفرض حظر تجول من 7 مساء حتى 5 صباحا









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وأبرزت صحيفة "الراي" بيان وزارة الصحة المصرية بشأن تسجيل 39 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما تماثل 7 أشخاص للشفاء إثر تلقيهم الرعاية الطبية.





وأوضحت الوزارة أن المصابين الجدد يضمون مواطنا ليبيا و39 مصريا؛ وهم من المخالطين لحالات الإصابة التي جرى اكتشافها والإعلان عنها في وقت سابق.





ونقلت "الوطن" عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قوله إنه تم التوافق بين زعماء إفريقيا على إنشاء صندوق لتوفير الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة تفشي وباء كورونا في القارة، مؤكدًا حرص مصر على تقديم الدعم المالي المناسب لإنشاء الصندوق وأيضا للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض، بالإضافة إلى توجيه مبادرة لدول مجموعة العشرين لدراسة تخفيف أعباء الديون المستحقة على الدول الإفريقية.





ونوه بأهمية توفير الدعم الدولي لمساندة دول الساحل الإفريقي في جهودها لمكافحة الإرهاب في ظل الظروف الراهنة ونظرا للأعباء الإضافية المتوقعة بسبب أزمة فيروس كورونا مما سيؤثر على جهود مكافحة الإرهاب.





على الصعيد الإقليمي والعربي، ركزت "الأنباء" على كلمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الافتتاحية خلال انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين الافتراضية، حيث شدد على أن "جائحة كورونا تتطلب من الجميع اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الصعد"، مضيفًا أن هذا الوباء تسبب في معاناة العديد من مواطني العالم.





كما أكد أن الأزمة الإنسانية بسبب كورونا تتطلب استجابة عالمية، داعيًا إلى التكاتف بين الدول، وأضاف :"يجب تنسيق استجابة موحدة لدول مجموعة العشرين في مواجهة هذه الجائحة"، مؤكدا أن لمجموعة العشرين دورا محوريا في التصدي لآثار كورونا، مجددًا دعم المملكة لمنظمة الصحة العالمية بشكل كامل في مواجهة الفيروس المستجد.





وذكرت "القبس" أن وزارة الداخلية السعودية، أعلنت المواطنين والمقيمين تجاوبوا بشكل كبير مع قرارا السلطات بوقف التنقل بين 13 من مناطق المملكة، في إطار جهود كبح انتشار وباء كورونا، مؤكدةً أن حظر التجول في كل من مدن الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة بدأ عند الساعة الثالثة ظهرا من يوم الخميس.





وقالت "الجريدة" إن وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد أعلنت البلاد ستفرض إغلاقا، من السابعة مساء حتى الخامسة صباحا، مع بعض الاستثناءات، في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا.



