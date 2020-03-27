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منوعات

بعد إصابة والده بـ كورونا.. الأمير هاري وزوجته ميجان يهربان لهذه البلد

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:23 ص
الأمير هاري وزجته
الأمير هاري وزجته ميجان ماركل
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نهى حمدي
في ظل تفشي كوفيد- 19 ووصوله إلى أعتاب القصر المالكي البريطاني وإصابة الأمير تشارلز به، تسلل الفزع إلى قلب الأمير هاري وميجان ماركل وقرروا الفرار من كندا إلى كاليفورنيا.

غادر دوق ودوقة ساسكس قبل إغلاق الحدود بسبب الفيروس القاتل كورونا، حيث يقيما في منزل قريب من هوليوود مع ابنه آرشي البالغ من العمر 10 أشهر ويعيشان في حياة منغلقة تمامًا، وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

يأتي ذلك بعد أن جاءت نتائج تحاليل والد هاري ، الأمير تشارلز ، ذو الـ 71 عامًا  إيجابية لـ Covid-19، ومع ذلك شوهد للمرة الأولى الليلة منذ تشخيصه وظهر في حالة معنوية جيدة.
وقال أحد المطلعين الملكيين : "غادر هاري وميجان كندا إلى الأبد، بينما كانت الحدود مغلقة وكانت الرحلات الجوية تتوقف، لذلك كان عليهم الخروج".

وأضاف أنه تم التخطيط لهذه الخطوة لبعض الوقت، حيث أدركوا أن كندا لن تساعدهم لأسباب مختلفة ويريدون أن يكون مقرهم في منطقة لوس أنجلوس.

 مشيرًا إلى أن اختيارهم لأمريكا لأن لديهم شبكة دعم كبيرة هناك، وهو المكان الذي يوجد فيه فريقهم الجديد من وكلاء هوليوود والعلاقات العامة ومديري الأعمال، وميجان لديها الكثير من الأصدقاء هناك، بالاضافة إلى والدتها
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