بعد وصوله العالمية.. اختيار والدة زويل الصغير ضمن الـ20 أم الأكثر تأثيرًا في المجتمع

الأرض الطيبة لا تنبت إلا بذرة طيبة، ومن حملت، ربت وأنشات عالمًا يحتذى به وتفتخر به بلده أسمع صداه العالم وتحدثت كبرى الدول عن ابتكاره ليصبح نموذجًا مثاليًا لكل شاب في سنه لا تستحق تكريمًا معنويًا فقط بل تستحق أن تحمل فوق الأكتاف.

نالت السيدة «وفاء أمين» والدة المخترع الشاب «أحمد دياب» الملقب بـ "زويل الصغير" لقب الأم المثالية وتم اختيارها ضمن الأمهات الـ20 الأكثر تأثيرًا في أولادهم داخل المجتمع المصري.

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ففي الوقت الذي يستعد فيه عالم المستقبل أحمد دياب ابن محافظة الفيوم لاستلام جائزة عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينج العالمية من أجل ابتكاره الذي قد يحدث طفرة في عالم توليد الطاقة النظيفة.

تم تكريم والدته داخل منزلهم من أمانة شباب حزب مستقبل وطن في الفيوم لتدخل قائمة الأمهات الأكثر تأثيرًا في المجتمع التزامن مع الاحتفال بعيد الأم.

وقد كتب أحمد دياب على حسابه في فيسبوك: "وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرًا" تقديرًا لدعم والديه له طوال حياته، معبرًا عن سعادته برؤية الفرحة في عيون والدته.