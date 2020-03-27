التعاون الخيار الأمثل.. الصين تبدي استعدادها لمساعدة أمريكا في مواجهة كورونا

عبّر الرئيس الصيني شي جين بينج عن استعداد بلاده لمساعدة أمريكا في السيطرة على فيروس كورونا.





ونقلت "روسيا اليوم" عن التلفزيون الرسمي الصيني عن الرئيس الصيني قوله إنه تحدث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية جرت اليوم الجمعة على أن العلاقات الصينية الأمريكية في منعطف مهم.





وأضاف الرئيس الصيني: نأمل أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات موضوعية لتحسين العلاقات الصينية الأمريكية، مؤكدا أن التعاون بين البلدين هو الخيار الأمثل والوحيد.





كما أعرب شي جين بينج عن أمله بأن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات عملية وفعالة لحماية أرواح المواطنين الصينيين في الداخل الأمريكي.





ولفت الرئيس الصيني إلى أن بلاده على استعداد للعمل مع جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة في إطار القضاء على تفشي وباء "كورونا".



