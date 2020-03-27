التعاون الخيار الأمثل.. الصين تبدي استعدادها لمساعدة أمريكا في مواجهة كورونا

عبّر الرئيس الصيني شي جين بينج عن استعداد بلاده لمساعدة أمريكا في السيطرة على فيروس كورونا.
ونقلت "روسيا اليوم" عن التلفزيون الرسمي الصيني عن الرئيس الصيني قوله إنه تحدث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية جرت اليوم الجمعة على أن العلاقات الصينية الأمريكية في منعطف مهم.
وأضاف الرئيس الصيني: نأمل أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات موضوعية لتحسين العلاقات الصينية الأمريكية، مؤكدا أن التعاون بين البلدين هو الخيار الأمثل والوحيد.
كما أعرب شي جين بينج عن أمله بأن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات عملية وفعالة لحماية أرواح المواطنين الصينيين في الداخل الأمريكي.
ولفت الرئيس الصيني إلى أن بلاده على استعداد للعمل مع جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة في إطار القضاء على تفشي وباء "كورونا".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبدى أمس الخميس، شكوكا حول الأرقام التي تعلنها الصين بشأن عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وتحدث عن السبب وراء ارتفاع عدد الإصابات المسجلة في الولايات المتحدة مؤخرا.
وكانت بيانات صدرت الخميس قد أشارت إلى أن الولايات المتحدة تخطت للمرة الأولى الصين في عدد الإصابات بالفيروس.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن عدد الإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة بلغ 81 ألفا و321 حالة، فيما ذكرت "فاينانشال تايمز" أنها بلغت 81 ألفا و943 حالة بينما سجلت الصين 81 ألفا و285 حالة.
من جانبه، قال ترامب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض ردا على سؤال حول زيادة عدد الإصابات المسجلة في البلاد إن الأمر يتعلق بزيادة عدد الفحوصات التي تجريها السلطات الصحية.
وأوضح الرئيس أن الولايات المتحدة تجري اختبارات على "عدد هائل من الناس" حاليا، وفي المقابل، من الصعب معرفة الأرقام الحقيقة للحالات في الصين، مشيرا إلى أنه "لا يمكن معرفة ما إن كانت تجري فحوصات أم لا".