كارول سماحة تحقق نصف مليون مشاهدة بـ مش هعيش.. فيديو





تقول كلمت الأغنية :"مش هعيش محبوسة في سجن القلق ..هبقى حرة وعندي حق .. إفهم إن أنا عندي مبدأ طول حياتي ..بدي فرصة و فرصتين التالتة لأ .. مش هعيش مع حد سلبي .. وأصحي ألاقي عمري راح .. حد فاكر إن قلبي .. ملك ليه أو مستباح .. دي المشكلة والحل باين من زمان الحب بيموت لو ما حسش بالأمان".





أغنية "مش هعيش" كلمات أمير طعيمة، والحان إسلام زكي، وتوزيع الكسندر، وتسجيل صوتي ـكرم عادل.













حقق فيديو كليب أغنية "مش هعيش" للفنانةـ كارول سماحة، نجاحا كبيرا،بتجاوز نصف مليون مشاهدة بعد وقت قليل من طرحه عبر القناه الرسمية الخاصة بها على "يوتيوب".