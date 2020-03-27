وزير الصحة الألماني عن كورونا: مازلنا في مرحلة الهدوء الذي يسبق العاصفة

أكد وزير الصحة الألماني ينس شبان، أن قدرات بلاده في إجراء الفحوص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد لا تزال حتى الآن تفوق دولا أخرى، مضيفا أنه يجب استخدام الفحوص بشكل انتقائي.





وبحسب وكالة "دويتشه فيله" الألمانية، أشار شبان إلى أنه لا يزال من الضروري العمل لإبطاء انتشار فيروس كورونا عبر فرض القيود الاجتماعية، مع تعزيز قدرات المستشفيات في نفس الوقت.





وأضاف: "لا زلنا في مرحلة الهدوء الذي يسبق العاصفة"، في إشارة إلى المعدل المنخفض نسبيا للوفيات جراء كورونا في ألمانيا.





وكانت ألمانيا أعلنت عن تسجيل أكثر من 43 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).





ووفقًا لوسائل إعلام ألمانية، بلغت حالات الإصابة أقصى مستوى لها في ولاية شمال الراين ويستفاليا بأكثر من 10800 إصابة بالعدوى ووفاة 82 شخصا تليها ولاية بافاريا بأكثر من 8800 إصابة بالعدوى، ثم بادن فورتمبيرج بأكثر من 8400 إصابة بالعدوى.





ووصل عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، إلى أكثر من 260 حالة في جميع أرجاء ألمانيا.





فيما ذكر معهد روبرت كوش الألماني للأبحاث أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في ألمانيا وصل إلى 253، فيما بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 42288.