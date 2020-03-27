AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تعرف علي حقيقة إيقاف برنامج تكافل وكرامة للفئات الأكثر احتياجًا

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:14 ص
برنامج تكافل وكرامة
برنامج تكافل وكرامة
Advertisements
محمود مطاوع
نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إيقاف برنامج "تكافل وكرامة" للفئات الأكثر احتياجًا وتوجيه مخصصاته لمواجهة أزمة كورونا.

وقال  المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف برنامج "تكافل وكرامة"، وأنها مستمرة في صرف الدعم النقدي للأسر المستحقة، مُوضحةً أن عدد الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" قد زاد خلال شهر مارس الجاري إلى 3 مليون و400 ألف أسرة بما يعادل 15 مليون مواطن، وذلك في إطار حرص الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وفي سياق متصل، تم إطلاق برنامج "وعي للتنمية المجتمعية"، وهو أحد برامج الحماية الاجتماعية المستحدثة بالوزارة، يستهدف تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة، وكذلك بناء قدرات الكوادر الاجتماعية من مستفيدين ومستفيدات تكافل وكرامة ومكلفات الخدمة العامة والرائدات الاجتماعيات، كنواة لتغيير السلوكيات والممارسات السلبية ونقل الرسائل المعرفية والخبرات الإيجابية لمجتمعاتهم.

كما يعمل البرنامج أيضًا على تشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية وهي "التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الوالدية الإيجابية، والاكتشاف المبكر للإعاقة، والهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة، ومكافحة المخدرات، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي".

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (16439)، أو الرجوع للموقع الرسمي للوزارة  (moss.gov.eg).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إضافة 1875 بطاقة جديدة ببرنامج تكافل وكرامة في قنا

القباج: التصدي لجريمة الختان جزء أساسي من الحماية الاجتماعية

طلب إحاطة لرئيس الوزراء بسبب توقف صرف معاش تكافل وكرامة بالمنوفية

غدا.. "التضامن" تطلق برنامج "وعي للتنمية المجتمعية"

اليوم.. وزيرة التضامن تطلق برنامج وعي للتنمية المجتمعية

وزيرة التضامن تطلق برنامج وعي للتنمية المجتمعية

ترشيحاتنا

خلال التزامك بالحجر المنزلي.. 8 نصائح للوقاية من السمنة

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 27-3-2020

هل يقترب قرار فرض الحظر الكلي من المواطنين ؟ الحكومة ترد

فيديوجراف.. لماذا لا يجب صيام شهر شعبان في فترة انتشار كورونا؟

ابنة متوف عائد من إيطاليا تكشف كواليس رحلة والدها

الصحة توضح عمل شجرة المخالطين.. وسيناريوهات فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما حقيقة التقاط عدوى فيروس كورونا عبر الهواء ؟

خلال التزامك بالحجر المنزلي.. 8 نصائح للوقاية من السمنة

ما عمر فيروس كورونا على الأسطح ؟