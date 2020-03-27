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حوادث

ما حقيقة تحويل مدارس لحجر صحي لمواجهة كورونا .. الحكومة ترد

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء 8 حقائق ترد على الشائعات حول انتشار فيروس كورونا كالتالي، كان أبرزها ما تردد خلال الساعات الأخيرة بشأن تحويل بعض المدارس لحجر صحي . 

وقالت الحكومة في بيانها : " لم يتم تحويل أي مدارس في أي محافظة إلى مستشفيات أو حجر صحي، والصور المتداولة على مواقع التواصل تعود لاستراحات مصححين وملاحظين امتحانات الدبلومات الفنية ". 

ومن بين الشائعات الهامة التي نفتها الحكومة أيضا :
لا صحة لتسجيل حالات الوفاة بسبب كورونا تحت أسباب وفاة أخرى، ويتم الإعلان بكل شفافية عن عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

·       حركة الملاحة منتظمة بقناة السويس، والعمل يسير بصورة طبيعية بكافة منشآت هيئة قناة السويس ولم يتأثر بأزمة فيروس كورونا، مع تشديد كافة الإجراءات الاحترازية على جميع السفن المارة.

·       لم يتم سحب الأدوية التي تحتوي على مركب "الهيدروكسى كلوروكين" من الصيدليات لاستخدامها لعلاج فيروس كورونا، ونحذر م استخدام تلك الأدوية دون إشراف طبي. 

·       لا صحة لإغلاق أسواق الجملة الخاصة بالخضر والفاكهة، وعملية إمداد الأسواق بالسلع مستمرة دون توقف وفقًا للمعدلات الطبيعية، لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين.

·       لا صحة لتوقف العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بسبب الادعاء بتفشي فيروس كورونا بين العاملين.

·       لم يتم تحويل أية مدارس في أي محافظة إلى مستشفيات أو حجر صحي، والصور المتداولة على مواقع التواصل تعود لاستراحات مصححين وملاحظين امتحانات الدبلومات الفنية.

·       لا صحة لتغيب أي من الأطقم الطبية بالحجر الصحي، وجميع الفرق الطبية متواجدة بكامل قوتها بمستشفيات العزل.

·       لا صحة لإيقاف طباعة الصحف الورقية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وعملية طباعة الصحف مستمرة كما هي.
 

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