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مرأة

تفاءلوا.. هاني الناظر يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:14 م
الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر استشاري الامراض الجلدية
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حياة عبد العزيز
حالة من الهلع والخوف تسيطر على المواطنين في الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وإصابة الكثير سواء في مصر أو بين دول العالم، والتزام الشعوب بالمنازل كنوع من انواع الوقاية الصحية لعدم الإصابة بالفيروس المخيف.

حاول هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، أن يطمئن متابعيه بشأن فيروس كورونا، وتهدئة حالة الخوف التي يمرون بها.

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وكتب هاني الناظر قائلًا "سوف تمضي الأيام مسرعة كعادتها وياتي باذن الله شهر مايو بحرارته الشديدة وساعات شمسه الساطعة فيختفي الڤيروس اللعين بمشيئة الله وستعود الأيام الحلوة ومعها الراحة والاطمئنان والعمل ولسوف يذهب الكابوس بدون رجعة وتبقي ذكريات ودروس تتناقلها الأجيال، هانت وهاتعدي بمشيئة الله والجاي احلي طالما احنا جميعًا ملتزمين في البيت وبالتعليمات الوقائية، ابشروا وتفائلوا".
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