أطعمة يمكنك تخزينها لمدة 14 يوما في فترة الحجر المنزلي الصحي

بين الإبعاد الاجتماعي والحجر الذاتي ، يتم تغذية أرفف محلات البقالة بإمدادات محدودة حيث يحاول العديد من الأشخاص تخزينها وهم يعلمون أنهم لا يستطيعون مغادرة المنزل لمدة 14 يومًا





تقول ديبرا سيلفرمان ، أخصائية التغذية في Mayo Clinic ، إن التسوق لمدة 14 يومًا في المنزل لا يجب أن يصبح مرهقًا.









تنصح سيلفرمان أولًا وقبل كل شيء ، بوضع قائمة فقد حان الوقت لفحص خزانة المؤن والثلاجة والمجمد مرة أخرى ، ووضع قائمة بما تحتاجه لذلك اتبع النصائح التالية:





- قد يكون لديك أطفال يتناولون الغداء في المنزل الآن ، لذا قد ترغب في الحصول على أشياء مثل زبدة الفول السوداني والجيلي الإضافية للسندويشات أو الدقيق والسكر.





- في حين أن منتجات الألبان والمنتجات الطازجة هي عناصر أساسية للعديد من الأسر ، يقول سيلفرمان لا تنسى البدائل المستقرة في الرف أو الخيارات المجمدة فيمكنك شراء بياض البيض في علب كرتونية إذا لم تجد البيض واشتري الحليب الذي يعمل بالطاقة ، والفواكه والخضروات المجمدة ، أو الفواكه والخضراوات المعلبة.



