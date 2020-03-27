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أطعمة يمكنك تخزينها لمدة 14 يوما في فترة الحجر المنزلي الصحي

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:33 م
أطعمة يمكنك تخزينها
أطعمة يمكنك تخزينها لمدة 14 يوم في فترة الحجر المنزلي الصحي
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آلاء حسن
بين الإبعاد الاجتماعي والحجر الذاتي ، يتم تغذية أرفف محلات البقالة بإمدادات محدودة حيث يحاول العديد من الأشخاص تخزينها وهم يعلمون أنهم لا يستطيعون مغادرة المنزل لمدة 14 يومًا

 تقول ديبرا سيلفرمان ، أخصائية التغذية في Mayo Clinic ، إن التسوق لمدة 14 يومًا في المنزل لا يجب أن يصبح مرهقًا.


تنصح سيلفرمان أولًا وقبل كل شيء ، بوضع قائمة فقد حان الوقت لفحص خزانة المؤن والثلاجة والمجمد مرة أخرى ، ووضع قائمة بما تحتاجه لذلك اتبع النصائح التالية:

- قد يكون لديك أطفال يتناولون الغداء في المنزل الآن ، لذا قد ترغب في الحصول على أشياء مثل زبدة الفول السوداني والجيلي الإضافية للسندويشات أو الدقيق والسكر.

- في حين أن منتجات الألبان والمنتجات الطازجة هي عناصر أساسية للعديد من الأسر ، يقول سيلفرمان لا تنسى البدائل المستقرة في الرف أو الخيارات المجمدة فيمكنك شراء بياض البيض في علب كرتونية إذا لم تجد البيض واشتري الحليب الذي يعمل بالطاقة ، والفواكه والخضروات المجمدة ، أو الفواكه والخضراوات المعلبة.

- تحقق من تواريخ انتهاء الصلاحية أثناء التسوق وفكر في العناصر التي يمكنك استخدامها بطرق متعددة كالبيض يمكنك تخزينه من ثلاثة أسابيع إلى شهر من الاستخدام. 
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