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أخبار العالم

الإصابات تتخطى 12 ألف حالة.. ارتفاع وفيات كورونا في سويسرا إلى 197

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:33 م
سويسرا
سويسرا
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أحمد محرم
أفادت قناة "العربية" بان عدد الإصابات بفيروس كورونا في سويسرا ارتفع إلى 12161 حالة، فيما بلغت الوفيات 197.

وفي وقت سابق الاربعاء، أكد وزير الداخلية السويسري آلان بيرسيت أن  “الإجراءات التي تتخذها السلطات السويسرية بدأت تؤتي ثمارها”، مشيرا إلى أن “نتائج فحص أكثر من 74 ألفا من مواطني البلاد جاءت سلبية”.



لكن كشفت شبكة "سكاي نيوز"، أنّ سويسرا تخشى من سيناريو مشابه للسيناريو الإيطالي، إذ تبيّن الأبحاث أنّ منحى انتشار فيروس "كورونا" فيها لا يزال يتخذ منحى تصاعديًا.

وإيطاليا هي أكثر الدول الأوروبية المتضررة من وباء "كورونا"، فهي  الأعلى في العالم.

وبحسب "سكاي نيوز"، تتوقّع السلطات الصحية في سويسرا ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس، بعدما أعلنت مؤخرًا عدم دقة الأرقام المعلنة، بسبب التفشي السريع والتزايد المتواصل في عدد الحالات.

ومقارنة بعدد السكان البالغ 8 ملايين نسمة تعتبر سويسرا من البلدان الأكثر تضررا من فيروس "كورونا" المستجد.
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