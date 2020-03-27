البنوك السعودية تواجه كورونا بـ 100 مليون ريال.. تفاصيل

قدّمت مجموعة من البنوك السعودية تبرعات مالية ضخمة لصالح صندوق الوقف الصحي - الذي يعمل في شراكة إستراتيجية مع وزارة الصحة لمواجهة فايروس كورونا وتداعياته على المجتمع ، يصرف في توفير عدد من الأجهزة الطبية التي يتطلبها التعامل مع هذه الجائحة.





وجاءت قائمة البنوك التى قدمت تبرعات مالية قاربت حدود الـ 100 مليون ريال، وشملت البنك الأهلي دعم بمبلغ ( ٣٣ مليون ) ريالل، بنك الرياض دعم بمبلغ ( 17 مليون ) ريال، بنك سامبا دعم بمبلغ ( ١٦.٥ مليون يال) البنك السعودي الفرنسي دعم بمبلغ ( ١٢ مليون) ، البنك العربي دعم بمبلغ ( ١٢ مليون ) ريال.





وعلى جانب أخر، قدمت شركة بوبا العربية تبرع بمبلغ 20 مليون ريال لصالح الصندوق، وأوضح الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في بوبا العربية المهندس علي محمد شنيمر، أن هذه البادرة تأتي إستشعارًا من الشركة لدورها الوطني ومسئوليتها المجتمعية ورغبة في مؤازرة الجهود الحكومية في مكافحة جائحة كورونا المستجد.