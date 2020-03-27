AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قرار نهائي | تعرف على موعد مباراتي الزمالك والأهلي في نصف دوري الأبطال

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:52 م
دوري ابطال افريقيا
دوري ابطال افريقيا
Advertisements
حسن العمدة
كشفت تقارير مغربية، عن موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء البيضاوي والأهلي ضد الوداد المغربى فى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا .

وذكرت صحيفة LE360"" المغربية ، ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" ينوي الي تأجيل مباريات نصف نهائي افريقيا ، بعدما قرر الكاف في وقتا سابق ان اللقاءات ستقام فى شهر مايو المقبل .

وأضافت: ان هناك مصادر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أكد أن كاف يتجه لتحديد إجراء ذهاب نصف النهائي في 12 أو 13 من يونيو المقبل، بدلا من الأول أو الثاني من شهر مايو المقبل .

وشددت الصحيفة على ان ، الكاف يصر على إجراء مباريات المربع الذهبي بنظام الذهاب والإياب، للاستفادة من مداخيل المباريات، بدلا من إقامتها من مباراة واحدة فقط.

واختتمت: ان هناك اقتراح خوض مباراتي نصف النهائي بنظام مباراة فاصلة آخر إجراء يلجأ إليه كاف، في حال استمر انتشار فيروس كورونا لوقت أطول.

يذكر ان نشرت بعض التقارير فى الاونة الاخيرة بأن الاتحاد الإفريقي ينوي أن تقام مباريات نصف النهائي لدوري الأبطال من مباراة واحدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ينتظر مولودية الجزائر والرجاء البيضاوي.. موعد مباراتي الإسماعيلي في نصف نهائي البطولة العربية

دون الكشف عن مكانه.. الكاف يعلن موعد نهائى دوري أبطال إفريقيا

الكاف يفتح باب تلقي رغبات استضافة نهائي دورى الأبطال والكونفدرالية

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أخبار الرياضة.. تفاصيل إصابة علي معلول.. مكافأة للأهلى والزمالك.. وتطور الوعكة الصحية لـ عماد متعب

مصير الأهلي والزمالك.. مقترح جديد فى الكاف لإنقاذ دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

الأزهر يتبرع بـ 5 ملايين جنيه لدعم جهود مكافحة كورونا

مدرس عقيدة بالأزهر يلقي خطبة الجمعة على الأهالي في الشارع.. وقرار حاسم من الأوقاف

صرخوا داخل المستشفى.. "صدى البلد" تكشف حقيقة فيديو إصابات كورونا في مستشفى الطلبة بالإسكندرية

كورونا يقتل 25 ألف شخص معظمهم من أوروبا

الأوقاف تلغي تصاريح الخطابة لإمامين بالمكافأة خالفا تعليمات تعليق صلاة الجمعة

قرار نهائي | تعرف على موعد مباراتي الزمالك والأهلي في نصف دوري الأبطال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شر البلية ما يضحك.. امرأة مصابة تلد توءمًا وتسميهما فيروس وكورونا

فى ذكرى وفاة محمود مختار.. حكاية تمثال نهضة مصر الذي تحمل نفقاته فقراء المصريين

بعد صراع مع المرض لمدة أسبوعين.. مسن عمره 87 عاما يتعافى من كورونا.. شاهد