قرار نهائي | تعرف على موعد مباراتي الزمالك والأهلي في نصف دوري الأبطال

كشفت تقارير مغربية، عن موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء البيضاوي والأهلي ضد الوداد المغربى فى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا .





وذكرت صحيفة LE360"" المغربية ، ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" ينوي الي تأجيل مباريات نصف نهائي افريقيا ، بعدما قرر الكاف في وقتا سابق ان اللقاءات ستقام فى شهر مايو المقبل .





وأضافت: ان هناك مصادر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أكد أن كاف يتجه لتحديد إجراء ذهاب نصف النهائي في 12 أو 13 من يونيو المقبل، بدلا من الأول أو الثاني من شهر مايو المقبل .





وشددت الصحيفة على ان ، الكاف يصر على إجراء مباريات المربع الذهبي بنظام الذهاب والإياب، للاستفادة من مداخيل المباريات، بدلا من إقامتها من مباراة واحدة فقط.





واختتمت: ان هناك اقتراح خوض مباراتي نصف النهائي بنظام مباراة فاصلة آخر إجراء يلجأ إليه كاف، في حال استمر انتشار فيروس كورونا لوقت أطول.





يذكر ان نشرت بعض التقارير فى الاونة الاخيرة بأن الاتحاد الإفريقي ينوي أن تقام مباريات نصف النهائي لدوري الأبطال من مباراة واحدة.



