رئيس الكاثوليكي للسينما ينعى جورج سيدهم برسالة مؤثرة

نعى الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما الفنان الكبير جورج سيدهم برسالة مؤثرة.





وكتب الأب بطرس دانيال عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " الراحة الأبدية أعطه يارب وبنورك الدائم فلتضئ له، وليسترح بسلام أمين".





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وأضاف: "نقدم تعازينا القلبية في رحيل الفنان الخلوق والمحترم والقديس چورچ سيدهم الذي تحمّل بصبر وبابتسامة وعدم تذمر رحلة مرض أكثر من عشرين عامًا جالسًا على كرسي بسبب حالته الصحية طالبين له الحياة الأبدية والعزاء لزوجته المناضلة والمخلصة رفيقة الدرب د. ليندا التي لم تبخل أبدًا في رعايته. ربنا يعزّي ذويه ومحبيه".





ورحل منذ قليل الفنان جورج سيدهم عن عمر يناهز 82 عاما والذى قدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة في ذاكرة الفن المصري ووجدان المشاهد العربى.



