ابتسام حماد توضح سبب تفشي كورونا في إيطاليا.. فيديو

كشفت الدكتورة ابتسام حماد نائب رئيس جامعة حلوان أستاذ الميكروبيولوجي، سبب تفشي فيروس كورونا المستجد في دولة إيطاليا.





وقالت حماد، في حوارها مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، أن: "إيطاليا اخدت الأزمة باستهتار، ولم تأخذها على محمل الجد وباستخفاف، وهى بلد سياحي ومفتوحة على العالم كله وهي زحمة جدا وده سبب قوي لانتشار الفيروس".





وأكملت الدكتورة، أن :"المرض ينتشر عن طريق تواصل الناس، وأخدوا بالهم بعد ما تفشى المرض بشكل مرعب فيهم"، مستدركة :"مصر نظرت للتجربة الإيطالية في أزمة كورونا وتعلمت من فشلهم".